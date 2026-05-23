"Вашингтон" не планирует предлагать Овечкину двухлетний контракт Журналист Свралуга: "Вашингтон" не будет предлагать Овечкину двухлетний контракт

Москва23 мая Вести.Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" не собирается предлагать новый двухлетний контракт капитану команды Александру Овечкину. Об этом заявил журналист портала The Athletic Барри Свралуга.

По его словам, речь может идти максимум о соглашении на сезон-2026/27.

Будем честны – речь не идет о двухлетнем контракте. Это может быть контракт на сезон-2026/27. Овечкин уже не тот игрок, каким был 10 или 15 лет назад, никто из нас не остается на пике формы вечно пишет журналист

Действующий контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает 30 июня. В марте 2025 года хоккеист допускал, что после завершения выступлений в НХЛ может вернуться в московское "Динамо".