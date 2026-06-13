Александр Овечкин впервые остался без голосов на выборах команды сезона НХЛ

Овечкин впервые не получил ни одного голоса при выборе сборной сезона в НХЛ Александр Овечкин впервые остался без голосов на выборах команды сезона НХЛ

Москва13 июн Вести.Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не получил ни одного голоса при выборах символической сборной звезд завершившего сезона.

Как отмечается на официальном сайте лиги, состав первой и второй символических сборных определялся путем голосования представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Овечкин не попал в список претендентов на позицию левого крайнего форварда, не получив ни одного голоса.

Овечкин в минувшем сезоне провел 82 матча в чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 очка (32 шайбы + 32 результативные передачи). "Вашингтон" по итогам регулярного сезона не сумел завоевать путевку в плей-офф. Контракт Овечкина с "Кэпиталз" истекает этим летом

В первую символическую сборную сезона попали два других россиянина - игроки "Тампы Бэй Лайтнинг" вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

Кучеров ранее стал обладателем "Харт Трофи" - приза самому ценному игроку сезона. А Василевский стал лауреатом "Везина Трофи" - награды лучшему вратарю чемпионата.