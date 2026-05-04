Москва4 маяВести.Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которого хоккейный клуб выдвинул на премию "Билл Мастертон Трофи", не вошел в финальный список претендентов. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Премия присуждается за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.
В этом году в шорт-лист попали три игрока — защитник "Баффало Сейбрз" швед Расмус Далин, нападающий "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг, также родом из Швеции, и нападающий "Виннипег Джетс" канадец Джонатан Тэйвз.
В 2025 году российский форвард также был выдвинут на эту премию, но не получил ее. За всю историю "Билл Мастертон Трофи" ни один россиянин не удостаивался данной награды.
К настоящему времени на счету Овечкина 929 забитых шайб.
Ранее президент клуба "Вашингтон Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан рассказал о главном вкладе российского форварда в команду.