Овечкин не вошел в шорт-лист премии НХЛ за мастерство в хоккее Овечкин не попал в шорт-лист приза НХЛ "Билл Мастертон Трофи"

Москва4 мая Вести.Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которого хоккейный клуб выдвинул на премию "Билл Мастертон Трофи", не вошел в финальный список претендентов. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Премия присуждается за упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

В этом году в шорт-лист попали три игрока — защитник "Баффало Сейбрз" швед Расмус Далин, нападающий "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг, также родом из Швеции, и нападающий "Виннипег Джетс" канадец Джонатан Тэйвз.

В 2025 году российский форвард также был выдвинут на эту премию, но не получил ее. За всю историю "Билл Мастертон Трофи" ни один россиянин не удостаивался данной награды.

К настоящему времени на счету Овечкина 929 забитых шайб.

Ранее президент клуба "Вашингтон Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан рассказал о главном вкладе российского форварда в команду.