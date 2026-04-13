Овечкин после матча НХЛ отказался от рукопожатия с хоккеистами "Питтсбурга"

Москва13 апр Вести.Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от церемонии рукопожатия с хоккеистами "Питтсбург Пингвинз" после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье, 12 апреля российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби в 100-й раз встретились на льду в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Игра между командами завершилась победой столичных со счетом 3:0.

По завершении матча хоккеисты "Питтсбурга" вышли на лед, чтобы обменяться рукопожатиями с капитаном "Кэпиталз", однако Александр Овечкин не присоединился к церемонии. Вместо этого он жестом указал соперникам в сторону раздевалки.

Матч стал последней домашней игрой для столичной команды в текущем чемпионате НХЛ. Контракт Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" истекает по окончании сезона.

При этом ранее сообщалось, что болельщики "Вашингтона" попросили Александра Овечкина остаться в команде еще на один сезон.

До этого болельщики "Питтсбург Пингвинз" во время игры с "Вашингтон Кэпиталз" НХЛ начали аплодировать Овечкину, поблагодарив таким образом за его вклад, в то время как игроки постукивали клюшками о лед в знак признательности.