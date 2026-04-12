Москва12 апрВести.Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби в 100-й раз встретились на льду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей плей-офф.
На матче в Вашингтоне хоккеисты боролись за шайбу на стартовом вбрасывании. Это вторая игра между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" за сутки.
Накануне столичная команда победила в костях со счетом 6:3. Болельщики "Питтсбурга" на игре стоя аплодировали Овечкину после того, как во время паузы на медиакубе было показано видео в честь россиянина.
Юбилейной для Овечкина и Кросби могла статья субботняя встреча, однако канадец не смог в ней поучаствовать из-за травмы нижней части тела.