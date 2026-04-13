Овечкин сделал фото с Малкиным, Кросби и Летангом перед матчем НХЛ

Москва13 апр Вести.Российский хоккеист, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург Пингвинз" сделал фото с нападающими Сидни Кросби и Евгением Малкиным, а также защитником Крисом Летангом.

Игра завершилась победой столичных со счетом 3:0. Матч стал последней домашней игрой для "Вашингтон Кэпиталз" в текущем чемпионате НХЛ. Контракт Овечкина с командой истекает по окончании сезона.

По завершении матча Овечкин отказался от церемонии рукопожатия с игроками "Питтсбург Пингвинз".