Болельщики "Питтсбурга" во время игры с "Вашингтоном" одарили Овечкина овациями

Москва12 апр Вести.Болельщики "Питтсбург Пингвинз" во время игры с "Вашингтон Кэпиталз" регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начали аплодировать российскому нападающему, капитану американской столичной команды Александру Овечкину.

Во втором периоде, во время коммерческой паузы, на медиакубе арены "Пэйнтс" продемонстрировали видео в честь Овечкина с кадрами его карьеры в НХЛ и противостояния с канадским форвардом Сидни Кросби из "Питтсбурга", который пропустил игру из‑за травмы. Болельщики "Питтсбурга" стоя аплодировали россиянину, поблагодарив за его вклад, в то время как игроки постукивали клюшками о лед в знак признательности.

Все уважение к номеру восемь передает пресс-служба "Пингвинз"

Официальный сайт НХЛ приводит реакцию Овечкина на аплодисменты. Как сообщается в тексте, во время оваций он помахал рукой и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Это было приятно. Это было проявлением уважения ко всему времени, которое мы проводим в соперничестве, плей-офф, регулярном сезоне. Это показывает уважение заявил российский форвард

В субботу, 11 апреля, Александр Овечкин забросил 929-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги в игре против "Питтсбург Пингвинз"​​​. "Вашингтон" одержал победу со счетом 6:3.

До этого "Питтсбург Пингвинз" благодаря результативной игре российских хоккеистов Евгения Малкина и Егора Чинахова одержал гостевую победу над "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.