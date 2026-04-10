"Питтсбург" с Чинаховым и Малкиным вышел в плей-офф, победив "Нью-Джерси"

Москва10 апр Вести."Питтсбург Пингвинз" благодаря результативной игре российских хоккеистов Евгения Малкина и Егора Чинахова одержал гостевую победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Чинахов поразил ворота соперника в середине второго периода, а также дважды ассистировал партнерам, благодаря чему был признан лучшим игроком встречи. Евгений Малкин также записал на свой счет гол и результативную передачу, став второй звездой матча. В сумме россияне набрали пять очков.

"Питтсбург Пингвинз" довел серию побед до трех матчей, набрал 98 очков и закрепился на втором месте в Столичном дивизионе, досрочно обеспечив себе участие в плей-офф.

В нынешнем сезоне 25-летний Чинахов провел 70 игр и набрал 42 очка, тогда как на счету 39-летнего Малкина 61 результативный балл в 55 матчах.

Ранее российский форвард Кирилл Капризов из "Миннесоты" установил рекорд команды.