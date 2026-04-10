Москва10 апр Вести.Российский форвард Кирилл Капризов, выступающий за клуб "Миннесота", стал рекордсменом команды по количеству матчей, в которых он забрасывал не менее двух шайб, следует из данных регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Далласа", завершившейся со счетом 4:5 в пользу соперника, нападающий "Миннесоты" оформил дубль. Матч стал для него 42-м с двумя и более заброшенными шайбами. Это позволило побить прежний рекорд Мариана Габорика, на счету которого была 41 такая игра.

Капризов выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В текущем сезоне он провел 77 матчей, набрав 89 очков. Всего за "Миннесоту" у него 396 игр, хоккеист забросил 230 шайб и реализовал 245 результативных передач. В 2021 году он получил "Колдер Трофи" как лучший новичок лиги. Перед началом сезона Капризов подписал новый контракт на восемь лет.

