Москва19 апрВести.Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал второй звездой стартового матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз".
Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 6:1.
По итогам поединка российский форвард записал на свой счет три очка: одну заброшенную шайбу и две голевые передачи. В составе победителей также отличились Юэль Эрикссон Эк, Райан Хартман и Мэтт Болди, которому удалось оформить дубль.
Единственный ответный гол в ворота соперника смог забить нападающий "Далласа" Джейсон Робертсон.
Таким образом, "Даллас" завершил первенство на второй строчке Западной конференции, опередив "Миннесоту", занявшую третье место.
Следующая игра в рамках серии 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером среди россиян по итогам регулярки НХЛ сезона 2025-2026.