Три очка Капризова обеспечили "Уайлд" победу в игре с "Далласом" в плей-офф НХЛ

Москва19 апр Вести.Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал второй звездой стартового матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз".

Об этом сообщает Спорт-экспресс.

Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 6:1.

По итогам поединка российский форвард записал на свой счет три очка: одну заброшенную шайбу и две голевые передачи. В составе победителей также отличились Юэль Эрикссон Эк, Райан Хартман и Мэтт Болди, которому удалось оформить дубль.

Единственный ответный гол в ворота соперника смог забить нападающий "Далласа" Джейсон Робертсон.

Таким образом, "Даллас" завершил первенство на второй строчке Западной конференции, опередив "Миннесоту", занявшую третье место.

Следующая игра в рамках серии 1/8 финала Кубка Стэнли состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Капризов стал лучшим снайпером среди россиян по итогам регулярки НХЛ сезона 2025-2026.