"Миннесота" пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ "Миннесота" встретится с "Колорадо" во втором раунде НХЛ

Москва1 мая Вести."Миннесота" одержала победу над "Далласом" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:2 на домашней арене и вышла в следующий этап борьбы за Кубок Стэнли.

Голы в составе победителей забили Куинн Хьюз – дважды, на 7-й и 51-й минутах, Владимир Тарасенко – на 38-й, а Мэтт Болди завершил встречу двумя шайбами подряд – на 59-й и 60-й минутах. "Даллас" отличился усилиями Уайатта Джонстона и Маврика Бурка. Защитник "Далласа" Илья Любушкин записал на свой счет голевую передачу, тогда как нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Яков Тренин остались без очков.

Тарасенко в этом матче довел личный счет голов в плей-офф до 50 и вошел в пятерку российских хоккеистов, достигших этой отметки. До него полувековой рубеж в розыгрышах Кубка Стэнли преодолевали Александр Овечкин (77 голов), Евгений Малкин (69), Никита Кучеров (54) и Сергей Федоров (52).

По итогам серии "Миннесота" одержала победу со счетом 4-2 и впервые с 2015 года вышла во второй раунд плей-офф. Тогда команда уступила "Чикаго" в четырех матчах, а сами "блэкхоксы" в итоге завоевали Кубок Стэнли. Теперь соперником "Миннесоты" во втором раунде станет "Колорадо".

Примечательно, что по итогам регулярного чемпионата "Даллас" занимал второе место в Центральном дивизионе, а "Миннесота" – третье. Действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли, "Флорида", в нынешнем сезоне в плей-офф и вовсе не попала.