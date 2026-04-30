"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Филадельфии" и вышел из плей-офф НХЛ

"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Филадельфии" и вылетел из плей-офф НХЛ "Питтсбург" с Малкиным проиграл "Филадельфии" и вышел из плей-офф НХЛ

Москва30 апр Вести.Хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" потерпел поражение от "Филадельфии Флайерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.

Победную шайбу в ворота гостей на 78-й минуте овертайма забросил Кэм Йорк. Результативную передачу в этом эпизоде записал на свой счет российский форвард "Филадельфии" Матвей Мичков.

В составе "Пингвинз" активностью отметились российские легионеры: нападающий Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот соперника, а Егор Чинахов дважды угрожал воротам "Флайерз" и применил один силовой прием.

Таким образом, "Филадельфия" обеспечила себе выход во второй раунд плей-офф, где ей предстоит встретиться с "Каролиной Харрикейнз". Для "Питтсбурга" сезон официально завершен.

Ранее в гостевом первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Филадельфия" со счетом 3:2 обыграла "Питтсбург".