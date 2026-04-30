Москва30 апрВести.Хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" потерпел поражение от "Филадельфии Флайерз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.
Победную шайбу в ворота гостей на 78-й минуте овертайма забросил Кэм Йорк. Результативную передачу в этом эпизоде записал на свой счет российский форвард "Филадельфии" Матвей Мичков.
В составе "Пингвинз" активностью отметились российские легионеры: нападающий Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот соперника, а Егор Чинахов дважды угрожал воротам "Флайерз" и применил один силовой прием.
Таким образом, "Филадельфия" обеспечила себе выход во второй раунд плей-офф, где ей предстоит встретиться с "Каролиной Харрикейнз". Для "Питтсбурга" сезон официально завершен.
Ранее в гостевом первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Филадельфия" со счетом 3:2 обыграла "Питтсбург".