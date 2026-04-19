Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ

Москва19 апр Вести.Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по числу голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 19 апреля "Питтсбург" уступил "Филадельфии Флайерз" в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Россиянин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой игры. Встреча закончилась со счетом 2:3.

На счету Малкина 68 голов в плей-офф НХЛ. Он находится на 21-м месте в списке снайперов в истории Кубка Стэнли, разделяя его с Хоу. Для достижения этой отметки нападающему "Питтсбурга" потребовалось 178 игр, Горди Хоу – 157.

Лидер по голам в плей-офф среди россиян – капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (77), абсолютный лидер – канадец Уэйн Гретцки (122).

Евгению Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для него 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбург Пингвинз".

Ранее стало известно, что нападающий "Эдмонтон Ойлерз" канадец Коннор Макдэвид в шестой раз стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов, в свою очередь, стал лучшим снайпером среди россиян по итогам "регулярки" НХЛ сезона 2025-2026.