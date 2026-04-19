Москва19 апр Вести.В гостевом первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" со счетом 3:2 обыграла "Питтсбург".

Победные очки "Филадельфии" принесли Джейми Драйсдейл, Трэвис Сэнхайм и Портер Мартон. У "Питтсбурга" отличились Брайан Раст и россиянин Евгений Малкин.

Российский спортсмен также отметился голевой передачей. Нападающие Матвей Мичков ("Филадельфия") и Егор Чинахов ("Питтсбург") очков не набрали.

Как пишет Reuters, в этой игре за первые два периода было нанесено всего 26 бросков по воротам и применено 59 силовых приемов. Это сыграло на руку "Филадельфии", которая завершила сезон на четвертом месте в лиге по количеству силовых приемов.

Мы слишком увлеклись некоторыми стычками, в которых, вероятно, не было необходимости сказал журналистам главный тренер "Питтсбург Пингвинз" Дэн Мьюз

Вторая игра пройдет на льду "Питтсбурга" в ночь на 21 апреля. "Пингвины" стали вторыми в Столичном дивизионе, а "Флайерз" – третьими.