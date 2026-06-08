Пашинян заявил о победе на парламентских выборах до завершения подсчета голосов

Пашинян заявил о победе его партии на парламентских выборах в Армении Пашинян заявил о победе на парламентских выборах до завершения подсчета голосов

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов, сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство.

7 июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по итогам выборов победила партия "Гражданский договор" приводит ТАСС слова Пашиняна

По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 54,64% после подсчета 10% голосов. На втором месте Сильная Армения" Самвела Карапетяна (21,99% голосов).

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 граждан Армении.