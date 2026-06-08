Москва8 июнВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов, сообщает ТАСС.
По словам Пашиняна, партия "Гражданский договор" единолично сформирует правительство.
7 июня 2026 года прошли очередные парламентские выборы, и по итогам выборов победила партия "Гражданский договор"приводит ТАСС слова Пашиняна
По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 54,64% после подсчета 10% голосов. На втором месте Сильная Армения" Самвела Карапетяна (21,99% голосов).
Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 граждан Армении.