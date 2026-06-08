Оппозиция Армении осудила Пашиняна за слова о победе его партии на выборах Оппозиционные партии Армении обвинили Пашиняна в давлении на ЦИК

Москва8 июн Вести.Представители оппозиционных партий, участвующих в парламентских выборах в Армении, обвинили премьера страны Никола Пашиняна в давлении на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) из-за его заявления о том, что партия "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство". С таким заявлением выступили глава партии "Крылья единства" Арман Татоян и блок "Армения".

Таким образом они прокомментировали заявление Никола Пашиняна. По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 54,64% после подсчета 10% голосов. После этого премьер Армении сообщил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов.

Ваши заявления до подведения итогов выборов - это всего лишь шаги по оказанию давления на ЦИК и узурпации власти приводит Yerevan Today слова представителей блока "Армения"

В соцсети Facebook (запрещена в РФ) Арман Татоян также подчеркнул, что такое заявление Пашиняна "является неконституционным и выходит за рамки полномочий премьер-министра".

Глава правительства не имеет права делать заявления и объявлять о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10% результатов голосования рассказал глава партии "Крылья единства"

Как сообщалось ранее, явка на выборах в армянский парламент на момент закрытия избирательных участков составила 58,97%. Голосование на избирательных участках страны завершилось в 20.00 (19.00 мск), после этого начался подсчет голосов.