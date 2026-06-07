ЦИК: явка на выборах в Армении составила 58,97%

Явка на выборах в армянский парламент превысила 58% ЦИК: явка на выборах в Армении составила 58,97%

Москва7 июн Вести.Явка на выборах в армянский парламент на момент закрытия избирательных участков составила 58,97%, сообщил журналистам глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.

Всего в голосовании приняли участие 1 476 597 граждан.

Явка составила 58,97% сказал Овамикян

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. В них участвовали 18 политических сил - 16 партий и 2 блока, включая партию "Гражданский договор" действующего премьера республики Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки "Армения" и "Сильная Армения".

Голосование на избирательных участках страны завершилось в 20.00 (19.00 мск), после этого начался подсчет голосов.