ЦИК Армении: явка на парламентские выборы в первые три часа составила 14,5%

В Армении за три часа проголосовали 14,5% избирателей ЦИК Армении: явка на парламентские выборы в первые три часа составила 14,5%

Москва7 июн Вести.По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск) явка на выборы в парламент Армении составила 14,48% от общего числа избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, за первые три часа выборов свои голоса отдали 362 657 граждан. Право голоса имеют около 2,5 миллиона граждан.

Голосование стартовало в 7.00 мск. В борьбе за места в Национальном собрании участвуют 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Среди них правящая партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, а также оппозиционные объединения "Армения" (под руководством Роберта Кочаряна) и "Сильная Армения" (во главе с Нареком Карапетяном).

Накануне выборов российская сторона выражала обеспокоенность в связи с попытками армянских властей отстранить от участия в голосовании крупнейшее оппозиционное движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения".

Ранее стало известно о первых нарушениях, обнаруженных на некоторых избирательных участках. В ряде пунктов отсутствовало видеонаблюдение, в других не совпадали избирательные номера граждан в распечатанной и цифровой версиях списка.