Москва7 июнВести.За шесть часов на выборах в парламент Армении проголосовали 33,8% граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
По данным ЦИК, к 14.00 по местному времени (13.00 мск) свой голос отдали 847 226 избирателей, или 33,84% граждан.
Отмечается, что результат превышает явку на парламентские выборы 2021 года. Тогда за первые шесть часов проголосовали 26,82% избирателей.
За предыдущие три часа явка составляла 14,48% от общего числа избирателей.
Граждане выбирают среди 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Среди них правящая партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, а также оппозиционные объединения "Армения" и "Сильная Армения".
Иностранная пресса сообщала, что накануне выборов французские спецслужбы помогали действующим властям Армении блокировать критику в интернете.