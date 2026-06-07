ЦИК Армении: явка на парламентских выборах за шесть часов составила 33,8%

К 13.00 мск явка на парламентских выборах в Армении составила 33,8% ЦИК Армении: явка на парламентских выборах за шесть часов составила 33,8%

Москва7 июн Вести.За шесть часов на выборах в парламент Армении проголосовали 33,8% граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, к 14.00 по местному времени (13.00 мск) свой голос отдали 847 226 избирателей, или 33,84% граждан.

Отмечается, что результат превышает явку на парламентские выборы 2021 года. Тогда за первые шесть часов проголосовали 26,82% избирателей.

За предыдущие три часа явка составляла 14,48% от общего числа избирателей.

Граждане выбирают среди 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Среди них правящая партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, а также оппозиционные объединения "Армения" и "Сильная Армения".

Иностранная пресса сообщала, что накануне выборов французские спецслужбы помогали действующим властям Армении блокировать критику в интернете.