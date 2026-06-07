Москва7 июн Вести.Французские спецслужбы оказывали содействие властям Армении в мониторинге и блокировке критических публикаций в интернете накануне парламентских выборов. Об этом сообщила французская газета Journal du Dimanche.

По данным издания, в этой работе участвовали сотрудники специализированного французского подразделения VIGINUM.

Для борьбы с "диссидентством" армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки​​​. Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, которые противоречат официальной риторике говорится в материале

Как утверждает газета, информация, содержащая критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходила через дополнительные фильтры, установленные французскими специалистами в сфере кибербезопасности.

Издание также пишет, что соответствующее соглашение между Парижем и Ереваном было подписано в начале мая во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Армению.

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В них участвуют 18 партий и политических блоков.

В России обращали внимание, что накануне выборов власти республики пытались снять с выборов крупнейшее оппозиционное движение "Сильная Армения", а также партию "Процветающая Армения". Подобные шаги против демократии лишат армян права выбора своего будущего и поставят под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, отмечали в МИД РФ.