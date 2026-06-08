Наблюдатели сообщили о давлении на партии в ходе выборов в Армении

На выборах в Армении наблюдатели отметили политическое давление Наблюдатели сообщили о давлении на партии в ходе выборов в Армении

Москва8 июн Вести.Обстановка в период проведения парламентских выборов в Армении была напряженной – наблюдалось давление на оппозиционные партии. Об этом ИС "Вести" сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

В первую очередь, как мне кажется, основное - это политическое, административное давление, которое осуществлялось [в период выборов] на оппозиционные партии, то количество возбужденных дел и задержаний... Даже в день тишины. Это все, конечно, в полной мере, наверное, не дает возможности кандидатам, политическим партиям действовать свободно, конкурентно заявил он

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе кампании представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность Центральной избирательной комиссии.

В заявлении оппозиционного блока "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна говорится, что опубликованные ЦИК Армении цифры по итогам голосования не могут отражать реальную картину.