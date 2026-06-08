Политик Карапетян заявил, что выборы в Армении нельзя считать демократическими

Карапетян: выборы в Армении невозможно считать демократическими Политик Карапетян заявил, что выборы в Армении нельзя считать демократическими

Москва8 июн Вести.Парламентские выборы в Армении невозможно назвать демократическими, в ходе кампании оказывалось давление на оппозиционные партии. Об этом в интервью "Известиям" заявил лидер партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян.

Было очень серьезное давление. От нашей партии арестованы примерно 700 человек, из них 80 уже отправили в тюрьму. По неизвестным причинам. Поэтому, считать, что это какие-то демократические выборы, просто невозможно сказал Карапетян

Также политик заметил, что власти Армении остановили подсчет голосов после обработки примерно 20% бюллетеней, и объявили о своей победе, хотя было видно, что рейтинг правящей партии снижается.

Взяли, остановили подсчет, сказали, что утром только они объявят результаты. Ну, конечно, так не бывает. Если ты что-то считаешь, надо считать до конца отметил Карапетян

Согласно последним предварительным подсчетам, партия "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна набрала на выборах 49.89% голосов. Для того, чтобы сформировать свое правительство, правящей партии нужно было превзойти результат в 50%.