Партия Пашиняна объявила оппозицию нелегитимной по итогам выборов в Армении "Гражданский Договор" Пашиняна по итогам выбором объявила оппозицию нелегитимной

Москва14 июн Вести.Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявила нелегитимными две оппозиционные силы, прошедшие в парламент республики по итогам выборов 7 июня.

Парламентская оппозиция - блоки "Сильная Армения" и "Армения" - нелегитимны. Оказавшиеся в парламенте с избирательными взятками оппозиционеры не могут представлять наш народ, а партии, раздававшие предвыборные взятки, должны быть закрыты написал член партии "Гражданский договор", министр экономики Геворк Папоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Как ранее стало известно, в парламент Армении проходит партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна, а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Несмотря на то что партия Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства, она может сформировать кабинет благодаря системе распределения депутатских мандатов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов, и три партии направили в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса.