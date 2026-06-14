Москва14 июнВести.Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявила нелегитимными две оппозиционные силы, прошедшие в парламент республики по итогам выборов 7 июня.
Парламентская оппозиция - блоки "Сильная Армения" и "Армения" - нелегитимны. Оказавшиеся в парламенте с избирательными взятками оппозиционеры не могут представлять наш народ, а партии, раздававшие предвыборные взятки, должны быть закрытынаписал член партии "Гражданский договор", министр экономики Геворк Папоян в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
Как ранее стало известно, в парламент Армении проходит партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна, а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Несмотря на то что партия Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства, она может сформировать кабинет благодаря системе распределения депутатских мандатов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов, и три партии направили в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса.