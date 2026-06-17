Лидер "Сильной Армении" Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции Лидер "Сильной Армении" Карапетян заявил о начале консолидации оппозиции

Москва17 июн Вести.Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в интервью местным СМИ заявил о начале объединения оппозиционных сил Армении.

Политик признал, что перед парламентскими выборами в начале июня армянская оппозиция допустила серьезные просчеты.

Многие оппозиционные силы, которые, возможно, честно боролись, переоценили свои силы. Со многими оппозиционными силами мы не смогли договориться. Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация отметил Карапетян

Он предложил также создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил 14 июня с призывом лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили оппозицию в подкупе избирателей во время выборов 7 июня. Оппозиция отвергла эти обвинения, назвав их сфабрикованными.

По итогам выборов в парламент Армении прошли три политические силы. В частности, правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" под руководством Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 29 и 12 мандатов соответственно.

Между тем шесть армянских партий и блоков заявили 14 июня о нелегитимности избирательной кампании. В их совместном заявлении отмечено, что голосование проходило в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.

Оппозиция пообещала действовать строго в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан на свободное волеизъявление.

Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян заявил, что партии, несогласные с итогами прошедших выборов, смогут обжаловать их в Конституционном суде 19 июня.