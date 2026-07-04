Оппозиция Армении объявила о новом этапе сопротивления Армянская оппозиция объявила о новом этапе сопротивления из-за решения КС

Москва4 июл Вести.Решение Конституционного суда Армении касательно итогов парламентских выборов привело к началу нового этапа политического сопротивления. Об этом говорится в совместном заявлении пяти оппозиционных политических сил республики.

Обращение распространено от имени оппозиционных блоков "Сильная Армения и "Армения", а также партий "Процветающая Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национальный демократический полюс". Отмечается, что решение КС не означает конец борьбы оппозиции.

Это начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления. Обсуждения действий, которые должны быть предприняты оппозиционными политическими силами по вышеупомянутым пунктам, продолжаются говорится в заявлении

Ранее Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании результатов парламентских выборов.

Выборы в Армении прошли 7 июня. Центральная избирательная комиссия республики огласила, что победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". В парламент также вошли блоки "Сильная Армения" и "Армения".