Результаты выборов в парламент в Армении по решению суда остаются в силе Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов

Москва4 июл Вести.Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании результатов парламентских выборов. Вердикт огласил председатель армянского КС Арман Диланян, пишет ТАСС.

Он объявил, что суд, во-первых, решил оставить в силе решение ЦИК от 14 июня по результатам выборов в парламент, во-вторых, объявил окончательным это решение, которое вступит в силу с момента публикации.

Ранее КС Армении приступил к рассмотрению заявлений семи политических сил, которые были объединены в единое производство. Иски были поданы в том числе оппозиционными блоками "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, а также партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. 14 июня ЦИК республики огласил, что победу одержала партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор".

По результатам выборов в парламент вошли партия Пашиняна, а также оппозиционные блоки Карапетяна и Кочаряна. Партия Царукяна не смогла набрать необходимые для прохождения в парламент 4% голосов.

Партия Пашиняна объявила нелегитимными прошедшие в парламент "Сильную Армению" и "Армению".

Как после завершения выборов заявлял Карапетян, парламентские выборы в Армении нельзя назвать демократическими, поскольку в ходе избирательной кампании на оппозицию оказывалось давление.