Москва4 июлВести.Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиции об обжаловании результатов парламентских выборов. Вердикт огласил председатель армянского КС Арман Диланян, пишет ТАСС.
Он объявил, что суд, во-первых, решил оставить в силе решение ЦИК от 14 июня по результатам выборов в парламент, во-вторых, объявил окончательным это решение, которое вступит в силу с момента публикации.
Ранее КС Армении приступил к рассмотрению заявлений семи политических сил, которые были объединены в единое производство. Иски были поданы в том числе оппозиционными блоками "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна, а также партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. 14 июня ЦИК республики огласил, что победу одержала партия действующего премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор".
По результатам выборов в парламент вошли партия Пашиняна, а также оппозиционные блоки Карапетяна и Кочаряна. Партия Царукяна не смогла набрать необходимые для прохождения в парламент 4% голосов.
Партия Пашиняна объявила нелегитимными прошедшие в парламент "Сильную Армению" и "Армению".
Как после завершения выборов заявлял Карапетян, парламентские выборы в Армении нельзя назвать демократическими, поскольку в ходе избирательной кампании на оппозицию оказывалось давление.