Москва22 июн Вести.Конституционный суд (КС) Армении принял заявлениями, поданные 7 политическими объединениями, которые требуют признать недействительными результаты парламентских выборов 7 июня.

Соответствующая информация размещена на странице судебной инстанции в соцсетях.

В сообщении указано, что на заседании 21 июня суд принял к рассмотрению заявления от следующих партий и блоков: "Сильная Армения", "Крылья Единства", "Демократия Закон Дисциплина", "Процветающая Армения", "Союз защитников демократии во имя республики", "Армения" и "Новая сила".

Названные политические силы оспаривают решение Центральной избирательной комиссии, ранее утвердившей официальные итоги голосования. Поскольку все иски касаются одного вопроса — результатов выборов в Национальное собрание, КС решил объединить их в одно дело.

Слушания назначены на утро пятницы, 26 июня.

17 июня лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил о консолидации оппозиционных сил после парламентских выборов.