Блок "Армения" заявил о подаче жалобы на итоги парламентских выборов

Блок "Армения" обжалует в суде итоги парламентских выборов в стране Блок "Армения" заявил о подаче жалобы на итоги парламентских выборов

Москва9 июн Вести.Оппозиционный блок "Армения" обжалует итоги парламентских выборов в Конституционном суде страны, заявил на брифинге второй номер в списках альянса Ишхан Сагателян.

По его словам, блок, лидером которой является бывший президент Армении Роберт Кочарян, уже начал подготовку необходимых документов для подачи жалобы в суд.

Очевидно, что выборы проводились под давлением, в условиях, которые не являются ни свободными, ни справедливыми, и фактов множество. После окончательного объявления результатов Центральной избирательной комиссией мы пойдем по этому пути сказал Сагателян, чьи слова приводит "Арменпресс"

Ранее о намерении оспорить итоги выборов заявил лидер блока Кочарян.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. При подсчете голосов члены оппозиционных партий обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в оказании давления на ЦИК.