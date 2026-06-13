Москва13 июн Вести.Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и общественного телевидения страны. Об этом свидетельствуют данные судебного портала datalex.am.

Согласно материалам дела, Царукян требует от телекомпании опровергнуть распространенные сведения о том, что партия "Процветающая Армения" якобы была создана по инициативе бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Также политик намерен взыскать с вещателя около 32,5 тысячи долларов компенсации и судебные издержки.

Отдельные требования адресованы премьер-министру. Царукян добивается опровержения ряда высказываний, которые были сделаны Пашиняном в его адрес. Речь идет о заявлениях, в которых глава правительства якобы называл оппозиционного политика преступником, шпионом и агентом, а также обвинял его в заключении преступной сделки и нанесении ущерба народу Армении.

Кроме того, лидер оппозиционной партии требует взыскать с Пашиняна около 24,5 тысячи долларов в качестве компенсации морального вреда за предполагаемые клевету и оскорбления.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным до пересчета бюллетеней, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Оппозиция республики объявила выборы в парламент сфальсифицированными.

11 июня ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках. Позже голоса были пересчитаны на 637 избирательных участках из 20 005. Окончательные итоги выборов будут подведены в воскресенье, 14 июня.