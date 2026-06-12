Москва12 июн Вести.Центральный избирательный комитет (ЦИК) Армении подвел итоги пересчета голосов, отданных гражданами в ходе парламентских выборов 7 июня. Пересчет был совершен на 637 избирательных участках из 2005, сообщается на странице ЦИК республики в социальных сетях.

Центральная избирательная комиссия подвела итоги пересчета голосов, проведенного избирательными комиссиями. Были пересчитаны результаты голосования на 637 избирательных участках говорится в публикации

Так, в результате пересчета у блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна стало на 508 голосов больше – 340 088. Еще 147 голосов дополучила партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна (58 378). У правящей партии "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна стало больше на 1148 голосов (общее количество – 727 820).

По данным ЦИК, общее число неточностей увеличилось на 230 – с 1 279, а количество недействительных бюллетеней уменьшилось на 859 – с 17 097.