Евросоюз вызвал временного поверенного в делах постпредства РФ ЕК: Евросоюз вызвал временного поверенного в делах постпредства РФ

Москва28 июл Вести.Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства РФ при Евросоюзе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни.

Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС сказал он

Решение обосновывается якобы причастностью России к появлению БПЛА в воздушном пространстве Румынии.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Доказательств того, что аппарат принадлежал России, представлено не было. После инцидента МИД Румынии вызвал посла России.