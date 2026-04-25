Москва25 апр Вести.Румынский МИД вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. Сообщение об этом появилось на странице румынского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Уточняется, что вызов посла связан с недавним падением беспилотника в районе города Галац.

По распоряжению министра иностранных дел Оаны Чойу посол Российской Федерации в Бухаресте будет сегодня вызван в МИД говорится в тексте

Ранее сообщалось, что в румынском Галаце в результате падения беспилотника повреждения получили фонарный столб и пристройка одного из домов.