Москва26 июл Вести.Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после инцидента со сбитым в небе над Румынией дроном. Информацию об этом обнародовала глава румынского МИД Оана Цою в соцсети X.

По ее словам, 26 июля около 10:00 по московскому времени над территориальными водами страны был уничтожен дрон типа "Шахед", его сбил истребитель F-16.

Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза сказано в посте

Доказательств того, что беспилотник мог принадлежать России, не приводится. Российская сторона пока не дала комментариев по поводу дрона.

В Румынии за последние три дня, включая 26 июля, сообщали о трех сбитых беспилотниках. В мае дрон врезался в жилой дом недалеко от города Галац. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы. Румынские власти закрыли российское генконсульство в Констанце. В ответ российская сторона закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге.