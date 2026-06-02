Небензя: Румыния созвала Совбез ООН по ЧП с дроном ради антироссийской волны Небензя призвал к деполитизированному расследованию инцидента с БПЛА в Румынии

Москва2 июн Вести.Инцидент с беспилотником на территории Румынии следует расследовать объективно и непредвзято, происшествие не должно становиться инструментом политической борьбы.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция его выступления велась на официальном сайте всемирной организации.

Дипломат отметил, что Румыния поспешила созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы оперативно выполнить запрос западных стран на разжигание антироссийской кампании.

Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны любой ценой сказал Небензя

Он также обратил внимание на действия штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, который поспешил возложить вину за инцидент на Россию вместо того, чтобы наладить профессиональное взаимодействие. Бухарест на этом фоне вместо конструктивного диалога также принял ряд мер, включая закрытие генконсульства России в Констанце и требование к генеральному консулу покинуть страну в течение 72 часов.

Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования … Печально, что Румыния, не передав российской стороне никаких объективных данных об инциденте, сразу начала отрабатывать политический заказ своих старших партнеров констатировал дипломат

29 мая Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу жилого дома в расположенном на востоке страны городе Галац, в результате чего пострадали 2 человека.

Румынские военные не предприняли попыток перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем. По факту происшествия прокуратура страны возбудила уголовное дело.

В тот же день президент России Владимир Путин высказал предположение, что инцидент мог быть связан с запущенным украинскими формированиями беспилотником, который сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неполадок.

Глава государства отметил, что Москва готова провести экспертизу обломков упавшего беспилотника, и до ее проведения нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.