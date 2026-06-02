Небензя: инцидент в Румынии неслучайно совпал с обращением Зеленского к Трампу

Москва2 июн Вести.Россия рассматривает инцидент с беспилотником в Румынии как событие, связанное с обращением главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, трансляция его выступления велась на официальном сайте всемирной организации.

Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к … Трампу с просьбой предоставить ракеты к американским системам ПВО Patriot и его публичных стенаний о том, что в Вашингтоне оставляют без внимания его требования обратил внимание дипломат

Небензя подчеркнул, что европейские страны используют это происшествие в своих целях, в связи с чем Румыния, по его словам, созвала заседание Совбеза всемирной организации, чтобы поскорее выполнить запрос стран Запада на разжигание новой антироссийской кампании.

Этот инцидент также нужен европейцам для того, чтобы выгородить своих украинских подопечных и хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении России … Это особенно важно на фоне недавних трагических событий в Луганской Народной Республике Российской Федерации, которые надо замолчать, срочно перебив соответствующий информационный фон заявил российский постпред

Дипломат подчеркнул, что расследование обстоятельств происшедшего должно быть объективным и проводиться с участием представителей российской стороны. Для этого Бухаресту необходимо передать России обломки упавшего беспилотника.

Мы готовы к его (расследованию - прим. ред.) проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло. Именно так мы действовали в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае напомнил Небензя

Российский постпред также продемонстрировал участникам заседания фотографии нескольких девушек убитых в Старобельске в результате теракта украинских боевиков.

29 мая Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу жилого дома в расположенном на востоке страны городе Галац, в результате чего пострадали 2 человека.

Румынские военные не предприняли попыток перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем. По факту происшествия прокуратура страны возбудила уголовное дело.

В тот же день президент России Владимир Путин высказал предположение, что инцидент мог быть связан с запущенным украинскими формированиями беспилотником, который сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неполадок.

Глава государства отметил, что Москва готова провести экспертизу обломков упавшего беспилотника, и до ее проведения нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.