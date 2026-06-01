"Близится к финалу": на Западе осудили провокацию Киева с БПЛА в Румынии Политолог Крайнер: Киев провокациями с БПЛА хочет вовлечь НАТО в конфликт с РФ

Москва1 июн Вести.Киевский режим использует провокации с беспилотниками в небе над странами НАТО в попытке втянуть участников Североатлантического альянса в прямое противостояние с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер.

Соответствующим мнением эксперт поделился в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube.

Недавно (глава киевского режима – прим. ред.) Владимир Зеленский в письме к (президенту США Дональду – прим. ред.) Трампу буквально умолял предоставить зенитные ракеты Patriot PAC-3 ... Это говорит о том, что украинская сторона находится в отчаянном положении и осознает серьезные последствия возможного наступления России для нынешней власти (на Украине – прим. ред.) и всей системы управления страной. Я был бы очень удивлен, если бы Россия решила запустить дрон в жилой дом в Румынии — для Москвы в этом нет никакого смысла. Однако для Киева такой шаг может быть выгоден. Видно, что Зеленский паникует, словно понимает, что все близится к финалу сказал Крейнер

По его словам, чтобы спасти свой режим, украинский политик стремится спровоцировать западные государства на военные действия против России, задействовав 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне.

29 мая Министерство обороны Румынии сообщило о попадании беспилотника в крышу жилого дома в расположенном на востоке страны городе Галац, в результате чего пострадали 2 человека.

Румынские военные не предприняли попыток перехватить дрон, хотя отслеживали его с помощью радиолокационных систем.

В тот же день президент России Владимир Путин высказал предположение, что инцидент мог быть связан с запущенным украинскими формированиями беспилотником, который сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или технических неполадок.

Глава государства отметил, что Москва готова провести экспертизу обломков упавшего беспилотника, и до ее проведения нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.

Однако на фоне данного инцидента власти Румынии решили закрыть генконсульство России в Констанце.

Итальянская газета L'AntiDiplomatico, со своей стороны, также указала на попытки стран Запада оправдать действия Киева после атак на Запорожскую АЭС.