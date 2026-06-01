Москва1 июнВести.Политики и средства массовой информации стран Запада в интересах киевского режима намеренно скрывают факты об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и о причастных к этим преступлениям.
Об этом говорится в статье, опубликованной в итальянской газете L’AntiDiplomatico.
Авторы материала обратили внимание, что для этого Запад намеренно преуменьшает масштабы последствий этих ударов.
Пока украинские дроны продолжают атаковать крупнейшую в Европе атомную электростанцию, мир стоит на пороге катастрофы, которая может превзойти трагедию в Чернобыле. Тем временем западные СМИ продолжают заниматься своими грязными делами. Они не говорят всей правды. Они не кричат о ней. Они скрывают ее за клише, … ложными симметриями. Потому что сообщать факты такими, какие они есть, означало бы признать неудобную правду: что война против России не знает границ и что они (на Западе – прим. ред.) сами, своим поведением, являются ее соучастникамиговорится в материале
30 мая гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский беспилотник врезался в здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Он уточнил, что дроном управляли по оптоволоконной связи, поэтому происшествие нельзя рассматривать как случайность.
По данным прибывших на место ЧП сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) , повреждения на ЗАЭС "соответствуют последствиям удара беспилотника".
Проводившим инспекцию представителям агентства некоторое время пришлось спуститься в укрытие, поскольку недалеко от станции вновь был слышен звук подлетающего БПЛА и проводилась атака для его уничтожения.