AntiDiplomatico: на Западе хотят оправдать действия Киева после атак ВСУ на ЗАЭС

Москва1 июн Вести.Политики и средства массовой информации стран Запада в интересах киевского режима намеренно скрывают факты об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и о причастных к этим преступлениям.

Об этом говорится в статье, опубликованной в итальянской газете L’AntiDiplomatico.

Авторы материала обратили внимание, что для этого Запад намеренно преуменьшает масштабы последствий этих ударов.

Пока украинские дроны продолжают атаковать крупнейшую в Европе атомную электростанцию, мир стоит на пороге катастрофы, которая может превзойти трагедию в Чернобыле. Тем временем западные СМИ продолжают заниматься своими грязными делами. Они не говорят всей правды. Они не кричат ​​о ней. Они скрывают ее за клише, … ложными симметриями. Потому что сообщать факты такими, какие они есть, означало бы признать неудобную правду: что война против России не знает границ и что они (на Западе – прим. ред.) сами, своим поведением, являются ее соучастниками говорится в материале

30 мая гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский беспилотник врезался в здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Он уточнил, что дроном управляли по оптоволоконной связи, поэтому происшествие нельзя рассматривать как случайность.

По данным прибывших на место ЧП сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) , повреждения на ЗАЭС "соответствуют последствиям удара беспилотника".

Проводившим инспекцию представителям агентства некоторое время пришлось спуститься в укрытие, поскольку недалеко от станции вновь был слышен звук подлетающего БПЛА и проводилась атака для его уничтожения.