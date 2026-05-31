Экспертам МАГАТЭ пришлось укрываться от беспилотников во время осмотра ЗАЭС Экспертам МАГАТЭ в ходе осмотра ЗАЭС приказали укрыться из-за БПЛА

Москва31 мая Вести.Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были вынуждены прятаться в укрытии во время осмотра Запорожской АЭС из-за угрозы беспилотников, сообщается в официальном аккаунте организации в соцсети X.

Во время осмотра группе было приказано укрыться, как только услышали звук беспилотников поблизости и выстрелы, чтобы отбить их атаку отмечается в сообщении

Инспекторы МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС для осмотра на следующий день после того, как 30 мая беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание машинного зала энергоблока № 6. Согласно отчету, эксперты выявили повреждения внешней части здания, которые "соответствуют удару БПЛА". Так, среди обломков были обнаружены также остатки сгоревшего оптоволокна на земле.