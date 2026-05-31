МАГАТЭ проверяет место попадания украинского дрона на ЗАЭС

Москва31 мая Вести.Эксперты Международного агентства по атомной энергии проводят инспекцию на территории Запорожской АЭС, где, по данным российской стороны, был зафиксирован удар украинского беспилотника. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Эксперты МАГАТЭ инспектируют урон, нанесенный ударом украинского дрона по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая сообщил он в соцсети X и сопроводил свой пост фотографией инспекторов

Ранее, 30 мая, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой беспилотник попал в здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Он уточнил, что дрон управлялся по оптоволокну, и, по его мнению, это исключает версию случайного попадания.