МО: при атаке украинского беспилотника на ЗАЭС пострадал фасад машинного зала Минобороны: дрон ВСУ повредил фасад машинного зала на ЗАЭС

Москва31 мая Вести.30 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В результате удара оказался поврежден фасад машинного зала. Он находится примерно в 10 метрах от реакторного отсека.

30 мая в 14:08 мск ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции говорится в сообщении оборонного ведомства

Министерство уточнило, что жертв среди персонала нет, а сама атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме.

30 мая шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции подвергся атаке украинского дрона-камикадзе, который поразил здание машинного зала. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, а значит, удар был намеренным и точным, а не случайным попаданием.