Москва30 мая Вести.Украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Украинский боевой дрон поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате удара произошел взрыв. Основное оборудование не было повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. сказано в сообщении в Telegram-канале госкорпорации

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС, было зафиксировано не менее 10 прилетов.