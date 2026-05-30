Москва30 маяВести.Во время украинской беспилотной атаки машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС обошлось без пострадавших, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Кадры с его комментарием есть в распоряжении ИС "Вести".
К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри помещения, внутри зала, - в этот момент не былосказал он
Черничук добавил, что специалисты не зафиксировали повреждений технологического оборудования при первом осмотре.
В субботу украинский БПЛА поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, произошел взрыв. Глава Росатома Алексей Лихачев впоследствии назвал удар первой целенаправленной атакой Киева на основное оборудование атомной станции.