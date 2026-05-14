Директор ЗАЭС Черничук: системы безопасности станции не повреждены при атаке ВСУ

Москва14 мая Вести.Системы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не получили повреждений в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников объекта. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он отметил, что системы безопасности расположены на достаточном удалении от места, по которому нанесли удар украинские боевики, уточнил ТАСС.

Поэтому системы безопасности остались целыми и продолжают функционировать на данный момент сказал Черничук

Вечером 14 мая пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадали два сотрудника станции. Работники ехали на машине в 100 метрах от периметра ЗАЭС и находились при исполнении служебных обязанностей.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что об атаке со стороны ВСУ уведомили МАГАТЭ.