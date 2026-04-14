Лихачев: обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ возобновились после пасхального перемирия

Москва14 апр Вести.Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновились после пасхального перемирия. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Эта ночь была непростой. После пасхального перемирия возобновились обстрелы, и одним из результатов таких обстрелов стала потеря энергоснабжения сказал Лихачев, его слова приводит ТАСС

По словам главы госкорпорации, персонал ЗАЭС сработал профессионально: сотрудники смогли подключить станцию к электроснабжению от мобильных источников, используя дежурные дизельные генераторы. Лихачев отметил, что это уже 14-я по счету абсолютная потеря станцией энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что, несмотря на обстрелы, технологические процессы на станции стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют, а радиационный фон соответствует естественным природным значениям.