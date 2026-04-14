Москва14 апр Вести.Внешнее энергоснабжение по линии 330 кВ "Ферросплавная-1" Запорожской АЭС восстановлено. Об этом заявили в пресс-службе станции.

В связи с восстановлением внешнего питания резервные дизель-генераторы остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы работают в штатном режиме.

Успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме отмечается в канале ЗАЭС в мессенджере МAX

В настоящий момент технологические процессы на станции стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют, а радиационный фон соответствует естественным природным значениям.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля утром из-за срабатывания автоматики.