Москва16 апр Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в четверг, 17 апреля 2026 года, на 40 минут полностью потеряла внешнее электроснабжение. Причины инцидента в настоящее время выясняются. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

После возникновения нештатной ситуации, персонал станции смог в кратчайшие сроки восстановить внешнее питание. МАГАТЭ подчеркнуло, что ядерная безопасность ЗАЭС в период отключения не была под угрозой, так как дизельные генераторы были готовы к немедленному запуску. Агентство продолжает сбор информации для определения точных обстоятельств произошедшего.