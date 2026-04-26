Москва26 апрВести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на время полностью утратила внешнее электроснабжение, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Станция оставалась без снабжения электричеством извне час, уточнили в организации.
Сегодня, уже в 15-й раз с начала вооружённого конфликта, Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение. Предполагаемой причиной стало короткое замыкание на распределительном устройственаписало МАГАТЭ в соцсети X
Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что ремонт опоры линии электропередачи "Днепровская", снабжающей ЗАЭС, не может быть начат в ближайшее время из-за паводка в акватории Днепра. Он выразил уверенность, что при посредничестве МАГАТЭ организовать режим тишины и починить "Днепровскую" все же получится.