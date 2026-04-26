МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС на короткое время осталась без электроснабжения извне МАГАТЭ: ЗАЭС на время полностью потеряла электроснабжение извне

Москва26 апр Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на время полностью утратила внешнее электроснабжение, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Станция оставалась без снабжения электричеством извне час, уточнили в организации.

Сегодня, уже в 15-й раз с начала вооружённого конфликта, Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение. Предполагаемой причиной стало короткое замыкание на распределительном устройстве написало МАГАТЭ в соцсети X

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что ремонт опоры линии электропередачи "Днепровская", снабжающей ЗАЭС, не может быть начат в ближайшее время из-за паводка в акватории Днепра. Он выразил уверенность, что при посредничестве МАГАТЭ организовать режим тишины и починить "Днепровскую" все же получится.