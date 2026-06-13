На Запорожской АЭС более двух суток отсутствует внешнее энергоснабжение

Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего энергоснабжения На Запорожской АЭС более двух суток отсутствует внешнее энергоснабжение

Москва13 июн Вести.На Запорожской АЭС уже двое суток отсутствует внешнее энергоснабжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

Ранее сообщалось, что станция питается от резервных дизельных генераторов.

Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Ее нужды поддерживаются за счет работы дизель-генераторов цитирует Яшину агентство

Уточняется, что внешнее энергоснабжение было потеряно при отключении резервной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Ферросплавная-1"​​​. При этом основная линия "Днепровская" на 750 киловольт отключена еще с 24 марта из-за повреждения.

Яшина заверила, что ситуация находится под контролем и что системы безопасности работают без перебоев.