Москва11 июнВести.Запорожская АЭС полностью обесточена. Об этом сообщается в официальном канале станции в MAX.
При этом работают резервные дизельные генераторы.
ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение: задействованы резервные дизель-генераторыговорится в сообщении
Отмечается, что высоковольтная линия электропередачи "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики вечером среды, 10 июня. После потери внешнего электроснабжения оборудование сработало штатно и энергоблоки были переведены на питание от резервных генераторов.