Запорожская АЭС полностью обесточена и питается от резервных генераторов Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение, работают резервные генераторы

Москва11 июн Вести.Запорожская АЭС полностью обесточена. Об этом сообщается в официальном канале станции в MAX.

При этом работают резервные дизельные генераторы.

ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение: задействованы резервные дизель-генераторы говорится в сообщении

Отмечается, что высоковольтная линия электропередачи "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики вечером среды, 10 июня. После потери внешнего электроснабжения оборудование сработало штатно и энергоблоки были переведены на питание от резервных генераторов.