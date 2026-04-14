Москва14 апр Вести.Высоковольтная линия электропередачи "Ферросплавная-1" Запорожской АЭС отключена из-за действия автоматической защиты. Ситуация находится под контролем, заявили в пресс-службе станции.

Питание для собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов, которые работают в штатном режиме.

В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" отмечается в канале ЗАЭС в мессенджере МAX

Подчеркивается, что радиационный фон на промплощадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме.

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что обстановка вокруг ЗАЭС остается напряженной, станция постоянно подвергается рискам.